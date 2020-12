Ausflugschaos Dobel rüstet sich für nächsten Touristen-Ansturm

Temporäre Sperrung

Mit aufmerksamem Blick verfolgt Schaack die Wetterprognosen für die kommenden Tage: "Am Neujahrstag, am darauffolgenden Wochenende und am Dreikönigstag könnte es je nach Wetterlage durchaus wieder einen Ansturm geben. Die Leute schauen in die Webcam, sehen gutes Wetter und fahren los."

So wie am Wochenende mit der beidseitigen temporären Sperrung der Ortszufahrt, in Absprache mit dem Führungsstab der Polizei in Pforzheim, könne nicht jedes Mal verfahren werden, erklärt der Bürgermeister, der selbst ziemlich kurze Feiertage hatte: "Das geht nur im Notfall. Die L 340 ist eine Landesstraße und damit im Verantwortungsbereich der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes. Dort ist es jetzt zwischen den Jahren schwierig, jemanden zu erreichen. Grünes Licht für Sperrungen muss aber von dort kommen." Für alle Fälle steht Schaack in Kontakt mit Feuerwehrkommandant Sven Schatz: "Auch wenn ich sie ungern an ihren Wochenenden einplane: Wir haben abgesprochen, dass es für mögliche Schönwetter-Schneetage eine Art Alarmbereitschaft gibt. Damit diese Kameraden kurzfristig ausrücken und für eine bestimmte Zeit die Zufahrten sperren können. Sind wieder Parkkapazitäten da, vielleicht nach zwei Stunden, kann wieder geöffnet und der Ausflüglerverkehr durchgelassen werden."