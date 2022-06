Großes Interesse an starter-Messe in der Stadthalle

2 Großes Interesse herrscht beim Handwerk. Maria Grundler vom Team Nachwuchswerbung der Handwerkskammer hat alle Hände voll zu tun. Foto: Siegmeier

Zwei Tage lang dreht sich in der Stadthalle und auf dem Außengelände alles ums Thema Ausbildung. Mit 92 Ausstellern wartet die starter-Ausbildungsmesse auf und bereits zum Auftakt verzeichnet die Messe volles Haus.















Rottweil - 40 Prozent aller Ausbildungsstellen sind unbesetzt, das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft Ende April mitgeteilt. "Das ist eine bedenklich hohe Zahl", machte Oberbürgermeister Ralf Broß am Freitag bei der Eröffnung der Messe deutlich und freute sich, dass die 16. Auflage der starter wieder in gewohnter Umgebung und mit einer breiten Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten aufwartet. "Es ist existenziell für die Unternehmen, motivierte Nachwuchskräfte zu finden, die auch hier in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg leben möchten", sagte Broß.

92 Aussteller

92 Aussteller aus der Region präsentieren sich zwei Tage lang, stellen ihre Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten vor und suchen das Gespräch mit den Besuchern.

Und die nutzen die Gelegenheit zahlreich. Bereits kurz nachdem sich die Pforten am Freitag geöffnet haben, herrscht an den Messeständen dichtes Gedränge, Azubis unterhalten sich angeregt mit Schülern, erklären und lassen diese ausprobieren. Nahezu an jedem Stand haben die Schüler dazu die Möglichkeit. Und auch bei den Ausstellern schaut man in freudestrahlende Gesichter über so viele interessierte Besucher.

Gespräche beim Rundgang

Beim Messerundgang informierten sich Oberbürgermeister Ralf Broß, Gerald Kramer vom Landratsamt, Wolf Dieter-Bauer, Geschäftsbereichsleiter Bildung bei der IHK, und seine Stellvertreterin Miriam Kammerer, Raimund Kegel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, und Rudolf Mager vom städtischen Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung bei den Ausstellern und suchten das Gespräch.

"Uns alle, die wir hier auf der Messe vertreten sind, eint das Ziel, junge interessierte Menschen für den Start in die duale Ausbildung zu gewinnen und sie zu erfolgreichen Fachkräften von morgen zu machen. Und es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, mit einer dualen Ausbildung ins Berufsleben zu starten, als jetzt", betonte Wolf-Dieter Bauer von der IHK in seinem Grußwort. Deswegen sei es so immens wichtig, die jungen Leute auf der Messe dafür zu begeistern "und ihnen die Vielfalt einer solchen Ausbildung aufzuzeigen", so Bauer weiter. "Die jungen Menschen, die wir hier treffen, sind die Garanten dafür, dass unsere Region auch in Zukunft so wirtschaftsstark und damit so attraktiv und lebenswert bleibt, wie sie das heute ist", so Bauer abschließend.

Gerade für junge Leute

Auch das Handwerk ist mit einem großen Bereich in der Stallhalle vertreten. Mehrere Innungen präsentieren sich, und auch das Team Nachwuchswerbung der Handwerkskammer Konstanz berät über die vielfältigen Möglichkeiten, die das Handwerk bietet. "Gerade für junge Leute, die sich in Sachen Energiewende und Klimawandel engagieren möchten, bietet das Handwerk beste Bedingungen", sagt Raimund Kegel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Er habe festgestellt, dass der Stellenwert der beruflichen Ausbildung wieder steige. Die Veränderung der Arbeitswelt werde sich auch im traditionellen Handwerk durchsetzen, ist er überzeugt.

Der Samstag ist der Familientag auf der Messe in Rottweil. Hier haben Eltern die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Kindern über die Messe zu schlendern und das Gespräch zu suchen. Die Messe in und rund um die Stadthalle Rottweil ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.