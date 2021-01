Ausbau der K 4339 Kreis Calw ist mit 1,6 Millionen Euro dabei

Teile der Strecke zwischen Nagoldtal und Egenhausen wurden in den vergangenen Jahren bereits auf eine Fahrbahnbreite von 6,50 Metern ausgebaut.

Diese Breite ist notwendig, damit sich Busse und Lastwagen ungehindert begegnen können. Was jetzt noch fehlt, ist ein 2,4 Kilometer langes Teilstück zwischen Walddorf und Rohrdorf, das noch eine Breite von nur sechs Metern hat.

Gesamtkosten von 3,57 Millionen Euro

Nach Informationen aus der Straßenbauabteilung des Landratsamtes wird sich der Ausbau am bestehenden Straßenverlauf orientieren, dabei soll die Verbreiterung der Strecke größtenteils auf der von Walddorf abgewandten Seite der Trasse erfolgen. Ausnahme ist der Streckenabschnitt, der auf 700 Metern Länge ein Wasserschutzgebiet durchquert. Dort wird die Fahrbahn in Richtung Bergseite verschoben und im empfindlichsten Teil mit einer Betongleitwand versehen. Darüber hinaus erfolgen auch noch weitere bauliche Schutzmaßnahmen für das Wasserschutzgebiet.

In Richtung Rohrdorf grenzt die Straße auf einer Länge von 900 Metern an das Naturschutzgebiet "Staufen". Um einen Eingriff in das Schutzgebiet zu vermeiden, wird auch da die Verbreiterung der Straße auf der Talseite stattfinden.

Beim Landkreis rechnet man mit Gesamtkosten für die Baumaßnahme von 3,57 Millionen Euro.

Im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) rechnet die Landkreis-Verwaltung im Landratsamt Calw für diese Maßnahme mit Landeszuschüssen in Höhe von 1,955 Millionen Euro. Daraus folgt, dass der Landkreis Calw für diesen Ausbau Eigenmittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro aufbringen müsste.