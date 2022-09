2 Gesellschafter Jürgen Müller (links) und Alexander Kupprion, der seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der Sport Müller GmbH ist, hoffen, mit der Entscheidung, sich künftig auf die Filiale in Singen und den Internethandel zu konzentrieren, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Foto: Kratt

Hiobsbotschaft aus dem Einzelhandel: Das Traditionssportfachgeschäft Sport Müller zieht sich nach 41 Jahren komplett aus Schwenningen zurück. Künftig wird damit der Fokus auf die große Filiale in Singen sowie auf den Internethandel gelegt.















VS-Schwenningen - Eigentlich ist die Entscheidung von den beiden Teilhabern, Jürgen Müller und Alexander Kupprion, nur die logische Konsequenz aus einer Reihe an Entwicklungen. Und doch wird sie viele Kunden aus VS und der Umgebung treffen: Nachdem bereits vor ziemlich genau zwei Jahren die Entscheidung gefallen war, das Mode- und Trendhaus in der Uhlandstraße aufzugeben, soll jetzt auch die Filiale an der Harzerstraße 10 dicht gemacht werden, wie Müller und Kupprion mitteilen.