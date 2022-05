1 In den beiden Nächten nach dem Aufstieg hat Florian Kath nicht viel geschlafen. Foto: 1. FC Magdeburg

Nicht viele Fußballer dürfen in ihrer Karriere das Gefühl erleben, mit dem eigenen Verein aufzusteigen. Der Balinger Florian Kath durfte das Ziel am vergangenen Wochenende von seiner Liste streichen - mit dem 1. FC Magdeburg feierte er den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.















"Ich weiß ja nicht, wie oft ich das noch in meiner Karriere erleben werde. Es gibt ja Fußballer, die kennen das Gefühl gar nicht. Deswegen wollte ich das auch erst mal genießen", sagt Florian Kath im Gespräch mit unserer Redaktion, während er auf die Ereignisse der vergangenen Tage zurückblickt.

Der Balinger beim 1. FC Magdeburg

Kath ist gebürtiger Balinger und spielt seit Sommer 2021 fest für den 1. FC Magdeburg im Herzen Ostdeutschlands. Aus der Jugend der TSG Balingen schaffte der mittlerweile 27-Jährige den Sprung zunächst zum SC Freiburg. Kath konnte sich bei den Breisgauern auch aufgrund von Verletzungen nicht durchsetzen. Nach zwei Leihperioden folgte schließlich der Wechsel an die Elbe - für Kath in der Rückbetrachtung der richtige Schritt.

In dieser Saison kommt der Balinger auf insgesamt 21 Einsätze und drei Tore in der Dritten Liga. Aktuell fällt er aufgrund von Achillessehnenproblemen aus - eine Rückkehr noch in dieser Saison ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich.

"Es geht mittlerweile schon besser. Das Ziel ist es schon, vor der Sommerpause nochmal auf den Trainingsplatz zurückzukehren. Falls es in den nächsten Spielen nochmal klappen sollte, sag ich aber auch nicht nein. Ich möchte auf jeden Fall aber nichts riskieren, der Fokus liegt auf der nächsten Saison", erklärt Kath auf Nachfrage.

Florian Kath ist Meister

Das Aufstiegsspiel gegen Zwickau musste der Balinger somit von der Tribüne aus verfolgen. Für den 27-Jährigen, wie er selbst zugibt, keine leichte Situation: "Es ist eine Qual, draußen zu sitzen und zuschauen zu müssen. Es ist auf dem Platz deutlicher einfacher." Doch auf die Kollegen war Verlass. Schon früh im Spiel stellte der FCM die Weichen auf Sieg - für Kath war also klar: Ich steig auf und das als Meister.

"Wir, die anderen verletzten Spieler und ich, konnten uns schon ein paar Minuten vorher vorbereiten und den Weg nach unten antreten", erzählt der Balinger. Wofür er die Zeit genutzt hat? "Ich hab mein Alltagsoutfit mit meinem Trainigsoutfit getauscht." Der 27-Jährige hatte wohl im Gefühl, dass er die Feierlichkeiten nicht ganz trocken überstehen wird und er sollte Recht behalten: "Da war alles dabei."

Auch die Verletzung hielt Kath nicht davon ab, bereits beim entscheidenen 3:0 zum ersten Mal seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und auf den Platz zu stürmen. "Da war dann so viel Adrenalin dabei, da hab ich alles vergessen, auch meine Verletzung."

Beim Schlusspfiff sollten schließlich alle Dämme brechen - bei den Verantwortlichen sowie bei den Fans. Schon kurz nach Abpfiff stürmten die Magdeburger Anhänger auf den Platz, um den Aufstieg mit ihren Helden zu feiern. "Es ist natürlich schöner, als wenn 20.000 gegnerische Fans den Platz stürmen, aber es war schwierig, sich auf dem Platz zurechtzufinden. In der Kabine hab ich die Kollegen dann alle zum ersten Mal gesehen und das war 45 Minuten später", erzählt der Balinger.

Ein toller Abend

Richtig los ging es dann am Abend, sagt Kath. Zunächst sei mit den Familien und Freunden im Stadion der Aufstieg gefeiert worden, danach ging es für die Mannschaft in die Stadt. "Das war einfach ein toller Abend, an dem wir schön gefeiert haben."

Für Florian Kath bricht nun also das nächste Kapitel in seiner Karriere an, doch wird der gebürtige Balinger überhaupt in der Zweiten Liga auflaufen? Schließlich läuft der Vertrag des 27-Jährigen in diesem Sommer aus - von einer Verlängerung ist aktuell noch nichts bekannt. "Die Gespräche werden jetzt aufgenommen", sagt Kath zum aktuellen Stand.

Bezüglich der Ziele erklärt der 27-Jährige auf Nachfrage: "Ich möchte natürlich noch mehr Einsätze haben als in diesem Jahr. Es ist aber grundsätzlich schön, wenn der Trainer einem das Vertrauen schenkt." Und welche Ziele hat der Balinger mit dem FCM? Gab es doch in den vergangenen Jahren immer wieder Aufsteiger, die in der Zweiten Liga eine gute Rollen spielen konnten. "Es ist total vermessen, irgendwelche Ziele nach oben zu haben. Beim letzten Aufstieg ist Magdeburg direkt wieder abgestiegen."

Absteiger VfB Stuttgart?

Beim Blick auf die Mannschaften in der zweiten Liga dürfte sich auch Florian Kath auf das ein oder andere Aufeinandertreffen freuen. Ein besonderes Highlight habe er jedoch nicht - bis auf eine Ausnahme: "Es besteht ja noch die Möglichkeit, dass der VfB absteigt", scherzt der Balinger. Er empfände nicht etwa Schadenfreude, sondern freue sich einfach für die Balinger, die es nicht ganz so weit zu einem Spiel hätten. "Ich weiß von vielen, dass sie sich die Spiele anschauen und ich hab mich gefreut, dass sich so viele gemeldet haben. Ich bin ja auch immer gerne in meiner Heimat und ich glaube, es war ja auch für die TSG Balingen eine gute Saison", sagt Kath.

Einen Wunsch hat der 27-Jährige dann aber doch noch für die kommende Spielzeit: "Wir spielen ja wieder im DFB-Pokal mit. Wenn wir Glück haben, bekommen wir ja vielleicht Freiburg."