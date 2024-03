Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Wechsel an der Spitze: Tanja Gönner löst Claus Vogt ab

1 Claus Vogt gibt seine Doppelfunktion als Präsident und Aufsichtsratschef beim VfB auf. Foto: dpa/Marijan Murat

Nun ist es offiziell: Präsident Claus Vogt geht als Verlierer aus dem Machtkampf beim VfB Stuttgart. Er wurde vom Aufsichtsrat am Dienstag als Vorsitzender abgewählt.









Claus Vogt ist nicht länger Aufsichtsratsvorsitzender der VfB Stuttgart AG. Wie der Club am Dienstagabend bekannt gab, wurde Tanja Gönner an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. „Ich freue mich über das große Vertrauen und die neue Herausforderung. Ich versichere allen Mitgliedern, in engem Austausch mit ihnen die Interessen des Vereins bei allen wichtigen Entscheidungen zu vertreten“, wird die 54-jährige frühere CDU-Ministerin zitiert. Peter Schymon wurde in der außerordentlichen Sitzung am Dienstag als Stellvertreter bestätigt, Vereinspräsident Vogt bleibt dem elfköpfigen Gremium als einfaches Mitglied erhalten.