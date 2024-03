VfB Stuttgart: Wird Claus Vogt jetzt als Aufsichtsratschef abgesetzt?

1 Über VfB-Präsident Claus Vogt ziehen dunkle Wolken auf. Foto: Baumann

Im Aufsichtsrat der VfB AG tobt ein Machtkampf. Die frühere Landesministerin Tanja Gönner soll diesen noch in der laufenden Woche befrieden. Doch schon stellen sich neue Fragen.









Link kopiert



Der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG ist zuletzt in Deckung gegangen – hinter einer Mauer des Schweigens. Nach einer kontroversen Diskussion hatten die elf Mitglieder ihre letzte, turnusgemäße Sitzung Ende Februar verlassen, ohne ein Wort über die wichtige Frage zu verlieren, ob denn nun künftig das Präsidentenamt und der Aufsichtsratsvorsitz nicht mehr in einer Hand liegen – wie aktuell bei Claus Vogt. Nur eine dünne Erklärung gab es von Seiten des Präsidiums einige Tage später dazu, sodass nun auch die aktive Fanszene in der Cannstatter Kurve im Stadion auf Transparenten Stellung bezog: „Meschke und Co. in die Schranken weisen – der AR-Vorsitz bleibt beim e. V.-Präsidenten!“ Und: „Präsidium habt ihr uns verkauft? Antworten jetzt!“