Aufregung um Blitzeranhänger in VS Auto soll für freie "Sicht" sorgen

Weiter heißt es in der Stellungnahme der Stadt: Das Fahrzeug werde "nicht immer, sondern nur an bestimmten Orten eingesetzt" – beispielsweise an der betreffenden Stelle vor Gebäude C des Standorts Schwenningen der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW). "Messungen an dieser Stelle werden übrigens immer wieder gefordert!", bekräftigt Brunner. Das silberne Auto, das wenige Meter vor dem Blitzeranhänger geparkt ist, sei notwendig, "denn wenn an dieser Stelle ein Fahrzeug direkt und ganz knapp vor dem Anhänger stehen würde, wäre die Durchführung der Messungen unter Umständen behindert beziehungsweise nicht möglich".

Hoheitliche Aufgabe

Auch dass Blitzeranhänger und Auto auf gebührenpflichtigen Parkplätzen stehen, auf denen eigentlich eine Maximalparkdauer von zwei Stunden gilt, ist laut Stadt rechtens. "Geschwindigkeitsmessungen sind eine hoheitliche Aufgabe der Kommune. Diese sind sinnvoll und notwendig, das belegen auch die Unfallstatistiken/-ursachen der Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit", teilt die städtische Pressesprecherin Brunner hierzu mit. Im Rahmen der Ausübung dieser hoheitlichen Tätigkeit dürfe sowohl der Anhänger als auch das zur Sicherung desselben eingesetzte Fahrzeug auf diesen kostenpflichtigen Parkplätzen stehen – auch über die Maximalparkdauer hinaus. "Hierfür gibt es Ausnahmegenehmigungen", klärt Brunner auf.