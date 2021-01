Aufregung um Blitzeranhänger in VS Was hat es mit daneben stehendem Auto auf sich?

VS-Schwenningen - Eigentlich sollen die beiden Blitzeranhänger der Stadt Villingen-Schwenningen dafür sorgen, dass die hiesigen Autofahrer sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Doch der Enforcement Trailer, der derzeit in der Friedrich-Ebert-Straße vor Gebäude C der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) abgestellt ist, sorgt noch für etwas ganz anderes: nämlich Kopfschütteln. Besser gesagt ist es die etwas in die Jahre gekommene, silberne Mercedes A-Klasse, die einen aufmerksamen Leser unserer Zeitung verwundert, wie er in einer Facebook-Nachricht schildert.