1 Das Schild stand am Sonntag am Ortsausgang im Stadtteil Heiligenbronn. Foto: Privat

Hat Schramberg ein Rassismus-Problem? Kurz nachdem Unbekannte den Werbeprospekt des Modegeschäfts Hafner mit fragwürdigen Kommentaren beschmiert haben, meldet sich nun ein Bürger bei unserer Redaktion – wieder geht’s um Rassismus.









„Als ich am Sonntag durch Heiligenbronn gefahren bin, hat mir ein rassistisches Plakat am Ortsausgang in Richtung Waldmössingen, die Sprache verschlagen“, meldet sich der Mann, der in der Umgebung Schrambergs wohnt, aber anonym bleiben möchte, am Montagvormittag per E-Mail. „Weil das Plakat direkt an der Straße stand, haben es sicher viele Menschen gesehen, darunter vielleicht auch von Rassismus betroffene Personen“, schreibt er. Angehängt an seine Mail ist ein Foto des Schilds, das genau auf Höhe des Blitzers am Ortsausgang auf Höhe der Einmündung der Kirch- in die Waldmössinger Straße aufgestellt worden war.