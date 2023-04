1 Die Unbekannten kündigen an, beim Modehaus Hafner nicht mehr einzukaufen. Foto: Fritsche

Ein bislang Unbekannter hat den Werbeprospekt eines Schramberger Modegeschäfts genutzt, um mit entsprechenden handschriftlichen Randbemerkungen seine rassistische Einstellung kund zu tun. Das sagen Polizei und Stadt dazu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An Ostern haben die Menschen mehr Zeit, ihre Tageszeitung in Ruhe zu lesen und auch der Werbung mehr Aufmerksamkeit als sonst zu schenken. Also hat Inhaber Frank Moser von Hafner Herrenbekleidung in der Karsamstagsausgabe unserer Zeitung mit einer Beilage für sein Angebot geworben. Im ansprechend gestalteten zwölfseitigen Prospekt präsentieren drei attraktive männliche Models Herrenanzüge. Einer von ihnen ist schwarz und gerade die hellen Anzüge bringt er besonders gut zu Geltung.