Geschafft! Ende Januar hat die Balingerin Alessia Zannas nach mehreren Monaten ihre Führerscheinprüfung bestanden. Doch ihre Fahrerlaubnis hätte sie erst vier Wochen später bekommen sollen. Wie kann das sein?

„Ich war so erleichtert, als ich die Prüfung bestanden hatte“, erzählt Zannas im Gespräch mit unserer Redaktion. „Nach der Prüfung wollte ich gleich meinen Führerschein bei der Führerscheinstelle in Balingen abholen. Doch dort fand ich nur einen Zettel, der auf eine Online-Terminvereinbarung hinwies“, sagt sie weiter. Daheim wollte Zannas einen Termin ausmachen, doch den nächsten freien Termin bekam sie erst in vier Wochen angeboten.

„Ich hab’ so lange daran gearbeitet, ihn zu machen.“

„Ich hab so lange daran gearbeitet, den Führerschein zu machen und dann habe ich ihn nicht bekommen“, erklärt die 19-Jährige enttäuscht. Nach der Prüfung habe sie zwar ein Dokument für die bestandene Prüfung bekommen, doch auf diesem stand ausdrücklich, dass dieses nicht als Fahrerlaubnis gelte.

Immer wieder versuchte die Fahranfängerin die Führerscheinstelle zu erreichen, um einen früheren Termin zu bekommen. So konnte sie den Termin immer weiter vorverlegen – und hat ihren Führerschein nun doch erhalten.

Auf Anfrage zu den langen Wartezeiten berichtet das Landratsamt Zollernalbkreis, dass eine konkrete Ursache für die Verzögerung in diesem Fall nicht genannt werden könne.

Grundsätzlich könnten Abholtermine vier Wochen im Voraus gebucht werden. Derzeit seien diese Termine aber vollständig ausgebucht, wird erklärt. Ein Grund für die ausgebuchten Termine sei die neben dem üblichen Betrieb laufenden Umtausche alter Führerscheine.

Dadurch würden rund 70 Prozent aller möglichen Termine belegt. Das Landratsamt betont dabei jedoch, dass in dringenden Fällen in der Regel gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden könne.