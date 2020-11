Aufkleber vor Sulzer Moschee Hinter Hass-Parolen stecken Beziehungsprobleme

Sulz - Der Aufkleber mit rassistischen Parolen nahe der Moschee in der Bahnhofstraße in Sulz hatte Anfang der Woche in der Bevölkerung für erhebliche Unruhe gesorgt. Der Hintergrund ist nun vom Staatsschutz der Kriminalpolizei Rottweil aufgeklärt worden. Dieser sei privater Natur und Beziehungsproblemen geschuldet, teilen Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft mit.