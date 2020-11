Polizei ermittelt Rechte Slogans vor Sulzer Moschee

Sulz - Nach dem Freitagsgebet in der Sulzer Moschee hat Burak Sahin aus Vöhringen die Aufkleber an dem Laternenpfahl entdeckt: Der eine zeigt eine obszöne Mohammed-Karikatur, auf dem anderen stand "Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!" Darunter ist noch eine E-Mailadresse angegeben. "Das war einfach traurig", sagt Burak Sahin. Der 29-Jährige, der hier aufgewachsen ist, macht sich nun seine Gedanken: Müssen die Moscheebesucher in Sulz jetzt auch Anschläge befürchten? Bisher habe es mit Ausländerfeindlichkeit keine Probleme in Sulz gegeben.