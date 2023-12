Auch Impfungen möglich: Wie Grippe und Corona die Hausärzte rund um Hechingen beschäftigen

1 Mehmet Dutlu, Facharzt für Innere Medizin und hausärztlich tätiger Internist, mit Phillipp Gonser (links) in der Rangendinger „GoMedicus“-Praxis. Foto: Gonser

Die Grippe- und Erkältungswelle schlägt derzeit voll zu. Phillipp Gonser, Mitgründer des Ärztenetzwerks „GoMedicus“ aus Hechingen, erklärt: „Die Infekte sind langwieriger als üblich.“ Auch Corona ist zurück. Wo gibt es noch Impfungen?









Ob Coronavirus, Grippe oder Erkältung: Die Büros in den Firmen scheinen wie leer gefegt, die Wartezimmer der Arztpraxen dafür umso voller. So zumindest der verbreitete Eindruck kurz vor dem Weihnachtsfest. „Unsere Praxen haben ordentlich was zu tun, wir sind aber noch nicht an der Kapazitätsgrenze“, bestätigt Phillipp Gonser, Hechinger Facharzt für Plastische Chirurgie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie Mitgründer des Ärztenetzwerks „GoMedicus“, welches über Hausärzte mit Standorten in Rangendingen und Bisingen verfügt.