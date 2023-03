Sind Zeugen Jehovas in Rottweil in Gefahr?

Die Bluttat während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg am Donnerstagabend erschüttert ganz Deutschland. Wie sieht es in Rottweil aus? Müssen Zeugen Jehovas auch hier mit Bedrohung von Leib und Leben rechnen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Polizei Rottweil sieht keine Gefährdungslage

Laut Tatjana Deggelmann von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz sieht die Polizei Rottweil keine erhöhte Gefährdungslage in Rottweil, da es sich in Hamburg, so Stand der Ermittlungen, um einen Einzeltäter und ein ehemaliges Gemeindemitglied handle. Auch seien der Polizei Rottweil keine Angriffe auf Zeugen Jehovas bekannt.

Kein Statement der Mitglieder in Rottweil

Auf Nachfrage erklärte ein Mitglied der Zeugen Jehovas in Rottweil unserer Redaktion, kein ausführliches Statement zum Amoklauf in Hamburg abgeben zu können. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen“, heißt es seitens des Mitglieds mit Verweis auf die offizielle Stellungnahme des Zweigbüros.