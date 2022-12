Getötete Frau in Rottweil – Tat weckt Erinnerung an Wellendinger Mord

2 Der Garten des Hauses in der Tannstraße ist abgesperrt. Hier wurde die Getötete am vergangenen Donnerstag gefunden. Foto: Otto

Im Fall der getöteten 57-Jährigen in Rottweil laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ihr Ehemann ist dringend tatverdächtig. Traurige Parallele: Erst vor einem Jahr wurde in Rottweil ein Mann wegen Mordes an seiner Partnerin zu lebenslanger Haft verurteilt.















Kreis Rottweil - Im von dichten Bäumen begrenzten Garten des kleinen Hauses in der Rottweiler Tannstraße zeugt nur ein rot-weißes Absperrband davon, dass sich hier Schreckliches zugetragen haben muss. Eine 57-jährige Frau wurde hier am Donnerstag vor Weihnachten tot aufgefunden. Dringend tatverdächtig ist ihr Ehemann. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gibt es neue Erkenntnisse?

Ermittlungen am Tatort abgeschlossen

Auf Nachfrage im Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag erklärt ein Sprecher, es sei davon auszugehen, dass die Ermittlungen am Tatort inzwischen abgeschlossen sind. Näheres zur Tat und zum Todeszeitpunkt der Frau könne mit Blick auf die laufenden Ermittlungen noch nicht gesagt werden.

Die 57-Jährige war bereits am Sonntag, 18. Dezember, von Arbeitskollegen als vermisst gemeldet worden. Am Donnerstag wurde die Leiche auf dem Grundstück in der Tannstraße, mutmaßlich im Garten, gefunden. Sie starb durch Gewalteinwirkung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatten. Da der Mann inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, sei von einer relativ eindeutigen Spurenlage auszugehen, so der Polizeisprecher auf Nachfrage am Dienstag.

36-Jähriger ersticht Lebensgefährtin vor den Augen der Kinder

Ein derartiges Verbrechen gerade in der ländlichen Region des Kreises Rottweil sorgt für Entsetzen. Doch der jüngste, ähnlich gelagerte Fall, ist noch gar nicht so lange her: Vor gut einem Jahr, Ende November 2021, verurteilte das Landgericht Rottweil einen 36-Jährigen wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin zu lebenslanger Haft. Er hatte seine 32-jährige Partnerin im Januar 2021 in der gemeinsamen Wohnung in Wellendingen vorsätzlich mit drei Messerstichen getötet – im Beisein der drei gemeinsamen Kinder. Das Motiv: Die 32-Jährige wollte sich endgültig von ihm trennen. Er habe ihr es nicht zugestanden, ein Leben ohne ihn zu führen, so die Staatsanwaltschaft.

Auch die Kinder hatten im Prozess ausgesagt. Der 36-Jährige hatte seine Partnerin schon vor der Tat mehrfach mit dem Messer bedroht.

Eine Beziehungstat, in der die Frau – wie so oft – schon zuvor häuslicher Gewalt ausgesetzt war. Der Blick in die Statistik der Polizei dazu zeigt eine besorgniserregende Entwicklung auf: So nahmen im Kreis Rottweil die Fälle von häuslicher Gewalt von 62 im Jahr 2020 auf 95 Fälle im Jahr 2021 zu. Der Fünf-Jahres-Mittelwert liegt laut polizeilicher Kriminalstatistik für den Kreis Rottweil bei 76 Fällen. Eine deutliche Zunahme also. Wodurch ist diese zu erklären?

Deutliche Zunahme bei Fällen häuslicher Gewalt

Eine Ursache sei sicher in der Corona-Pandemie zu suchen, so der Polizeisprecher des Präsidiums Konstanz. Tatsächlich stieg die Fallzahl auch in den Kreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen im Jahr 2020 an, sankt danach aber – im Gegensatz zum Kreis Rottweil – 2021 wieder unter den Mittelwert ab. Im Kreis Konstanz ist wie in Rottweil eine deutliche Zunahme zu verzeichnen: Von einem Fünf-Jahres-Mittelwert von 226 auf 252 Fälle im Jahr 2021.

Tatsächlich sei auch die Zeit um Weihnachten herum eine Zeit, in der es häufig zu Gewalttaten komme, weiß man bei der Polizei. Konflikte brechen auf, im Zuge von Trennungen komme es zu Begegnungen mit dem Ex-Partner, oft sei Alkohol im Spiel.

Was sich kurz vor Weihnachten hinter den Türen in der Rottweiler Tannstraße abgespielt hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.