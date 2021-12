3 Im Gebäude Steinhofenerstr. 16 bestand die erste Arztpraxis in Bisingen, die 1920 eröffnet wurde. Heute praktiziert in den Räumen Evelyne Traub-Bobrich. Foto: Wahl

Im Dezember vor 30 Jahren hat Ullrich Mohr seine Arztpraxis an der Steinhofener Straße übernommen. Im Oktober ist es gelungen, den Fortbestand der ältesten Praxis im Kirchspiel erst einmal zu sichern. Eröffnet wurde sie bereits vor mehr als 100 Jahren.















Bisingen - Mohr rückblickend auf die vergangenen 30 Jahre: "Wir haben uns stets weiterentwickelt und dies wird auch so bleiben." Seit Oktober arbeitet die Praxis mit dem jungen Rottenburger Unternehmen Go Medicus zusammen, sodass der Erhalt der Praxen in Bisingen und Grosselfingen vorerst gesichert ist. Mohr freue sich auf die nächsten Jahre und zeigt sich gegenüber Mitarbeitern und Patienten dankbar für die teils jahrzehntelange Treue. "Es macht mir Freude in so einem tollem Team in so einem schönem Beruf zu arbeiten", erklärt der Arzt.

Seit 100 Jahren an der Steinhofener Straße

Bis vor fünf Jahren waren die Räume noch in der ehemaligen Praxis von Mohrs Vorgänger Bruno Maier untergebracht, danach zog Mohr mit seinem Team ins Gesundheitszentrum Hohenzollern. Damit hat Mohrs Praxis zwar die Hausnummer, nicht aber die Straße gewechselt: An der Steinhofener Straße hat die Arztpraxis nämlich schon seit mehr als 100 Jahren Bestand.

Bruno Maier gründet Praxis 1920

Dort hatte sich bereits der Vater des Arztes Bruno Maier, Valentin Maier, 1920 niedergelassen. Dieser wurde 1889 in Betra bei Horb geboren, studierte in Tübingen und München, wurde er als promovierter Arzt im Ersten Weltkrieg an vorderster Front eingesetzt. Beim Einsatz in der Schlacht bei Verdun erhielt er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Ab 1920 war er der erste und einzige Arzt, zuständig für das gesamte Kirchspiel.

Früh erkannte er, dass unter damaligen Bedingungen bei Notfällen eine schnelle medizinische Versorgung nicht gewährleistet war. Deshalb gründete er 1934 eine Sanitätskolonne, eine Vorläufer-Organisation der späteren DRK-Bereitschaft Bisingen. Die Sanitätskolonne stellte ihre Daseinsberechtigung mehrfach unter Beweis: Aufgrund des zunehmenden Straßenverkehrs stieg die Zahl der Einsätze nämlich nach und nach an.

1991 übernimmt Ullrich Mohr

Valentin Maier praktizierte vier Jahrzehnte, bevor sein ältester Sohn Bruno Maier die Praxis 1959 übernahm und bis 1991 führte, danach übernahm Ullrich Mohr. Im Alter von 94 Jahren ist er erst 2020 verstorben. Übrigens: Nur ein Jahr vor der Praxisübernahme eröffnete Heinz Ertelt die Hohenzollern-Apotheke im Dezember 1958.

Mohr studiert erstmal Physik

Mohr wurde am 4. März 1953 als drittes Kind des Arztes Josef Mohr und dessen Frau Annemarie in Coburg geboren. Nach der Grundschule besuchte er das Neusprachlichen Marie-Therese-Gymnasium in Erlangen, wo er 1973 mit der Note 2,4 die allgemeine Hochschulreife ablegte. Ersatzdienst leistete Ulrich Mohr als Erzieher in einem Heim für schwererziehbare Jugendliche in der Normandie, in Caen. Daraufhin absolvierte er ein Studium der Physik an der Universität Erlangen-Nürnberg und war tätig als Pflegehelfer im Nachtdienst in der Uni-Frauenklinik Erlangen sowie als Laborassistent in der Röntgenforschungsabteilung der Firma Siemens AG-Ub-med. in Erlangen.

1978 Studium der Humanmedizin aufgenommen

Nach seinem Einsatz als Pflegehelfer in der Fachklinik für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie in Löwenstein begann er 1978 sein Studium der Humanmedizin an der Universität Freiburg, das er sechs Jahre später erfolgreich mit der ärztlichen Prüfung abschloss. Es folgte die Promotion an der Universität Freiburg mit einer Dissertationsschrift "Quantitative Messung der visuomotorischen Koordination bei verschiedenen neurologischen Krankheiten". Ab 1984 und dies die nächsten sieben Jahre war Mohr Praxisassistent und Assistenzarzt bei verschiedenen Ärzten und Kliniken, bis er 1991 zunächst noch als Weiterbildungsassistent zu Bruno Maier nach Bisingen kam.

Praxis in Grosselfingen 2014 übernommen

Am 18. Mai 1991 bekam er die Anerkennung als Arzt für Allgemeinmedizin durch die Bundesärztekammer und ist seit dem 1. Juli 1991 niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin in Bisingen. Im Jahr 2014 übernahm er zudem die Praxis von Gertruda Schnabl in Grosselfingen; arbeitete mit ihr noch zusammen in der Gemeinschaftspraxis bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand.

Seither obliegt Mohr auch die Führung dieser Praxis als Zweigpraxis, weil Versuche mit Gemeinschaftspraxis oder angestellten Ärzten scheiterten. Der Umzug in neue Räume im Gesundheitszentrum Hohenzollern erfolgte 2016.

Nachfolger gesucht, aber nicht gefunden

Trotz Praxisjubiläum gibt sich Mohr bescheiden: "Besondere Ereignisse gab es eigentlich während meiner 30-jährigen Dienstzeit hier nicht. Im Großen und Ganzen war alles schön." Er erinnert sich an seine Anfangszeiten in Bisingen zurück. Damals gab es noch genügend Ärzte und nur wenige Arztpraxen. Heutzutage sei dies umgekehrt. In den vergangenen Jahren hat sich der Bisinger Allgemeinmediziner einen geeigneten Nachfolger gesucht, leider ohne Erfolg. Aus diesem Grund, bevor die älteste Bisinger Arztpraxis schließen muss, und die Patienten auf der Straße stehen, gebe es nunmehr die Lösung mit Go Medicus. Damit sei die medizinische Grundversorgung gesichert. Ullrich Mohr wird sich zwar mehr Freizeit gönnen, aber weiterhin mit seinem Team an Bord bleiben. Für die Patienten hätte es nicht besser kommen können.