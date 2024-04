Der Hauptsitz der Stadtverwaltung am oberen Marktplatz in Freudenstadt spielt im mittlerweile vierten Fall der Kommissare Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) eine zentrale Rolle. Sie waren bei den jüngsten Dreharbeiten im Rathaus mit dabei, darüber hinaus ein weiterer prominenter Schauspieler: Armin Rohde.

Die Hamburger Produktionsfirma Network Movie mit Produzent Lasse Scharpen und die Kreativproduzentin Annette Reeker organisierten die Dreharbeiten im Rathaus zeitlich so geschickt, dass Besucher und der Großteil der Verwaltungsmitarbeiter praktisch nichts davon mitbekamen, wie die Stadt Freudenstadt mitteilt. Bereits zuvor hatte es an einem Abend Aufnahmen am Rathaus-Eingang gegeben.

Lesen Sie auch

Die Stadtverwaltung unterstützt die Produktion unter anderem mit ihrer Ortskenntnis zu potenziellen Drehorten, lokalen Kontakten und historischen Fakten aus dem Stadtarchiv. Denn auch der neue Fall greift Aspekte der Stadt- und Schwarzwaldgeschichte auf.

OB: Krimi ein Markenzeichen für die Stadt

„Wir helfen den Krimi-Machern logistisch sehr gerne und nach Kräften. Der Krimi ist mittlerweile zu einem echten Markenzeichen für Freudenstadt und den Schwarzwald geworden, und Freudenstadt sowie der Schwarzwald zu einem Markenzeichen für den Krimi“, so Oberbürgermeister Julian Osswald. Das Konzept mit authentischen Drehorten und wahren Begebenheiten sei einmalig. Der Schwarzwaldkrimi gehöre nach Freudenstadt. Jede Folge der Zweiteiler, die im ZDF ausgestrahlt wurden, erreichte ein Millionenpublikum.

Auch die beiden Hauptdarsteller Jessica Schwarz und Max von Thun fühlen sich in der Region offenbar wohl und gut unterstützt. Sie habe den Eindruck, dass sich die Freudenstädter über die Anwesenheit der Filmcrew freuen und das Team gerne unterstützen, so Schwarz in der jüngsten Podcast-Folge zur Krimireihe, die unter „Tod und Teufel, Mord und Mystery“ auf Spotify abrufbar ist.

Auch der Kreis spielt eine Hauptrolle

Worum es dieses Mal geht, ist geheim. Nur so viel: „Eines kann ich bereits verraten: Der nächste Schwarzwaldkrimi wird schaurig schön“, so Drehbuch-Autorin Anna Tebbe.

Die Freudenstädter Doppelspitze ist in ihrem vierten Fall mit einem mysteriösen Todesfall konfrontiert. Die Ermittlungen werden für Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) zu einer Zeitreise. „Eine Hauptrolle übernimmt Armin Rohde. Eine andere der Kreis Freudenstadt“, so Tebbe.

Gedreht wird noch bis Anfang Mai. Die Ausstrahlung ist für 2025 geplant.