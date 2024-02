Argumente gegen erneuerbare Energien: Veranstaltung der Windkraftgegner in Rangendingen

1 Gut 400 Besucher sind zur Anti-Windkraft-Veranstaltung in die Festhalle nach Rangendingen gekommen. Foto: Kauffmann

Gut 400 Besucher sind in die Turn- und Festhalle Rangendingen zum Info-Abend der Windkraftgegner gekommen. Viele Besucher unterschrieben vorbereitete schriftliche Einwendungen. Professor Michael Thorwart kritisierte die Energiewende deutlich.









Wer die Rangendinger Festhalle am Mittwochabend betritt, hört ein durchdringendes Rauschen. „Dieses läuft 24 Stunden am Tag“, klärt Wolfgang Vötsch vom Verein „Gegenwind Hohenzollern“ auf, der zusammen mit der Bürgerinitiative „Pro Natur Starzach“ über die Auswirkungen der angedachten Windkraft in der Region informieren will. Simone Walker-Hertkorn drückt den Zweck der Veranstaltung so aus: „Wir wollen ein Wachrütteln erzeugen.“