Architektur im Film: Stararchitekt Mies van der Rohe und seine Frauen

Die großartige Katharina Thalbach spielt in „The Mies van der Rohes“ über die Frauen von Ludwig Mies van der Rohe eine Tochter des Architekten. Der Film ist an nur wenigen Tagen in der Region Stuttgart zu sehen.

Auch berühmte Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) haben ein Privatleben. Die Schweizer Regisseurin Sabine Gisinger hat über die Familie des aus Aachen stammenden und 1938 in die USA emigrierten bedeutenden Architekten des Modernismus im 20. Jahrhundert recherchiert und einen Film daraus gemacht.

Dass manchmal mehr als eine starke Frau hinter einem erfolgreichen Mann steht, auch davon erzählt der Film – seine Frau Ada, seine drei Töchter Georgia, Marianne und Waltraut und seine Partnerin, die Designerin Lilly Reich. Das Familiendrama zeigt private, unveröffentlichte und längst vergessene Filme, Bilder und Dokumente und erzählt Kulturgeschichte aus weiblicher Perspektive.

Lesen Sie auch

Katharina Thalbach spielt die Tochter von Mies van der Rohe

„The Mies van der Rohes. A Female Family Saga“ handelt von Frauen, die dem großen Architekten der Moderne, Ludwig Mies van der Rohe, nahestanden. Sehenswert in dem Film sind die Schauspielerinnen Katharina und Anna Thalbach in dem Werk.

Originalzitate werden im Film zu einer Art Interview mit der Tochter von Mies van der Rohe, Georgia van der Rohe, fiktionalisiert. Die Tochter ist bereits 2008 gestorben. Gespielt wird Georgia von Katharina Thalbach, Anna Thalbach übernimmt den Part von Georgia als jüngere Frau. Die Schauspielerin Rebekka Burckhardt ist als Filmemacherin zu sehen.

Architekt Ludwig Mies van der Rohe und seine Tochter Georgia. Foto: Film/Verleih

Gezeigt wird der Film mit anschließendem Gespräch mit der Regisseurin Sabine Gisinger am 3. März um 14 Uhr, im Stuttgarter Kino Atelier am Bollwerk. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Weißenhofmuseum Stuttgart statt, in der Weißenhofsiedlung stehen ja auch Gebäude des Architekten.

In der Reihe „Architektur im Kino“ der Architektenkammer Baden-Württemberg wird das Werk auch in Esslingen im Kommunalen Kino gezeigt. Die Vorstellung am 5. März ist schon ausverkauft, ein weiterer Spieltermin ist am 12. März um 20 Uhr.