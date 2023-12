Buchtipp Architektur: Was passiert mit Mies van der Rohes erster Bauhaus-Villa?

17 Mies van der Rohe entwarf für eine Familie in Gubin diese Villa im Bauhaus-Stil. Könnte sie wieder aufgebaut werden? Ein Buch erläutert Ideen und Hintergründe dazu. Foto: DOM Publishers

Das erste ikonische Einfamilienhaus im Bauhaus-Stil von Mies van der Rohe steht im heutigen Polen – zumindest die Grundmauern. Soll die Villa Wolf aufgebaut werden?









Schaut man sich Interviews aus der Nachkriegszeit an, die das deutsche Fernsehen mit dem Architekten Mies van der Rohe (1886-1969) in den USA geführt hat, blickt ein sich seiner Bedeutung bewusster, Zigarre paffender und freundlich wirkender Mensch in die Kamera. Er berichtet, dass das Apartmentgebäude, das er für den Städtebauwettbewerb 1953 des Berliner Hansaviertels geplant hatte, deutlich weniger Stockwerke hätte haben sollen als er wünschte. Also zog er seinen Entwurf zurück.