Viele Menschen schwören auf ein Glas Wasser mit Apfelessig am Morgen. Auch Stars wie die Modedesignerin Victoria Beckham oder Schauspielerin Jennifer Aniston. Doch ist der Essig wirklich eine Art Allheilmittel? Und wie hilft Apfelessig beim Abnehmen?









Ob Stoffwechsel, Blutzucker, Haut, Haare, Leber, Magen und Darm – der Naturheilkunde zufolge ist Apfelessig ein echter Allrounder. Kaum ein Hausmittel, dem so viele positive Eigenschaften und so ein breites Wirkspektrum zugesprochen werden. Schon in der Antike galt Apfelessig als Heilmittel und wurde etwa zur Desinfektion von Wunden benutzt.