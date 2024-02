Antifa ruft nach Rottweil: Demos bei AfD-Landesparteitag – wie hitzig wird es?

1 Wie hier in Offenburg soll auch in Rottweil gegen die AfD demonstriert werden. Foto: Einsatzreport24

Der angekündigte AfD-Landesparteitag in Rottweil wird von Demos und Protesten begleitet. Jetzt ruft auch die Antifa zu einer Aktion vor Ort auf. Wie hitzig wird es vor der Stadthalle werden?









Dass der außerordentliche Landesparteitag der – in Teilen als rechtsextrem eingestuften – AfD am 24. und 25. Februar in Rottweil stattfindet, ruft seit Wochen enormen Gegenwind hervor. Man werde die Veranstaltung „nicht unwidersprochen hinnehmen, heißt es im Netz jetzt auch von der Gruppierung „Offenes Antifaschistisches Treffen“ aus Villingen-Schwenningen. Es wird zum Protest vor der Stadthalle am Samstagmorgen aufgerufen.