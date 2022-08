1 Die Mitglieder der deutschen Rockband Fury in the Slaughterhouse, Rainer Schumann (von links), Christian Decker, Gero Drnek, Thorsten Wingenfelder, Christof Stein-Schneider und Kai Wingenfelder, stehen während eines Fototermins am Rande von Proben zusammen. (Archivfoto) Foto: Frankenberg/dpa

Nach dem Erfolg im Jahr 2019 veranstaltet der Radiosender Antenne 1 auch in diesem Jahr wieder den "Antenne-1-Feiertag" in Empfingen. Am Samstag, 10. September, holt der Sender mehrere Stars auf den Festplatz an der Tälesee-Halle.















Link kopiert

Empfingen - Diese Stars bestätigt Antenne 1 für das Festival am 10. September von 13 bis 23 Uhr: Rea Garvey, Seiler & Speer, Fury in the Slaughterhouse, Kultcomedian Dodokay und die Antenne-1-Band.

Mit Rea Garvey erwartet die Besucher ein irischer Sänger und Gitarrist, der Frontman der 2010 aufgelösten deutschen Band Reamonn.

Duo aus Österreich

Die österreichische Band Seiler & Speer besteht aus dem Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und dem Filmemacher Bernhard Speer. Auf ihrer Homepage heißt es: "Charakteristisch für ihre Songs sind lebensnahe Texte, die verschiedene Alltagssituationen karikieren."

Erfolgreiche deutsche Band

Eine weitere Band, auf die sich die Besucher in Empfingen freuen können, ist Fury in the Slaughterhouse, Sie gründeten sich 1986 in Hannover und gehörten in den 90er-Jahren zu einer der erfolgreichsten Bands des Landes mit internationalem Erfolg. Die Hannoveraner erreichten mehrere Top-10-Charts-Platzierungen, kletterten bis auf Platz 15 in den US-Billboard-Album-Charts und spielten seit ihrer Gründung mehr als 1500 Konzerte, wie auf ihrer Homepage zu lesen ist. Seit ihren Reunion-Konzerten 2017 anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums gehören sie auch zu den erfolgreichsten Live-Acts des Landes. Mehr als vier Millionen Tonträger verkaufte die Band.

Der ComedianDodokay dürfte in Empfingen bekannt sein. Er trat zuletzt im Herbst 2021 in der Empfinger Tälesee-Halle auf.

Der "Feiertag" ist ausverkauft

Wie der Sender Antenne 1 am Freitagvormittag mitteilt, ist der "Feiertag" in Empfingen ausverkauft. Einen Tipp, wie Interessierte auch ohne Karten noch beim Feiertag dabei sein können, gibt die Gemeinde Empfingen auf ihrer Facebook-Seite: Als Helfer könne man sich noch anmelden, auch für den Abbau würden noch dringend Leute gesucht werden.