1 Olaf Scholz ist am Sonntag in der Sendung „Anne Will“ zu Gast. Foto: dpa/Michael Kappeler

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“ zu Gast. Dort wird er unter anderem über die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg sprechen.















Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich an diesem Sonntag in der ARD den Fragen von Talkshow-Moderatorin Anne Will zum Krieg in der Ukraine und der Richtungsänderung in der deutschen Sicherheitspolitik stellen. Das teilte die ARD am Freitag in München mit.

Am Tag der Landtagswahl im Saarland soll Scholz die „Zeitenwende“ der Bundesregierung hin zu einer Aufrüstung der Bundeswehr und dauerhaft höheren Verteidigungsausgaben erläutern. Auch die Perspektiven für eine Beendigung des Kriegs Russlands gegen die Ukraine und die geplanten Entlastungen der Bürger bei den Energiekosten sollen Thema sein. Die Sendung beginnt um 22.00 Uhr.