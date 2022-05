Ankunftszentrum in Meßstetten

2 Mit CO2-neutraler Energie aus seiner Biogas-Anlage hat Martin Huber bisher die frühere Zollernalb-Kaserne beheizt. Nun, da Geflüchtete aus der Ukraine dort leben, setzt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben rein auf das deutlich teurere Erdgas, obwohl sie nicht weiß, wie hoch der Anteil aus Russland ist. Foto: Eyrich

Martin Huber versteht die Welt nicht mehr: Statt für ein Drittel des Preises pro Kilowattstunde seine CO2-neutrale Energie zu kaufen, bedient sich die Noch-Eigentümerin der Zollernalb-Kaserne des teuren – und knappen – Erdgases.















Meßstetten - "Ich schäme mich fremd vor den Ukrainerinnen", sagt Martin Huber. Der Landwirt und seine Familie betreiben auf einem Hof neben der früheren Zollernalb-Kaserne die "Biogas Geißbühlhof GmbH & Co." und liefern seit mehr als zehn Jahren Wärmeenergie, die sie in der eigenen Biogasanlage durch die Verwertung von Grünabfällen und Dung produzieren – regenerative Energie zur Versorgung der Kasernengebäude: 350 000 Kilowattstunden pro Monat – das entspreche dem Gegenwert von mindestens 35 000 Litern Heizöl, so Huber.