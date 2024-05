1 Frisch gerichtet und bepflanzt – kurz darauf sind die Gräber zerstört. Foto: Schneider

Es ist ein Alptraum, was Angehörige von Verstorbenen auf dem Friedhof in der Altstadt erleben. Sie werden auf dem Friedhof belästigt, Gräber werden zerstört. Jetzt melden sie sich zu Wort: „So kann es nicht weitergehen.“









Birgit und Herbert Schneider haben genug. Und deshalb wenden sie sich nicht nur eindringlich an die Stadt, sondern auch an unsere Redaktion. Was sie uns im Gespräch schildern, lässt einem die Nackenhaare zu Berge stehen. Und die Schilderungen passen zu dem, was sich auch sonst in dem Wohngebiet rund um die Vogelsangstraße nahe des Friedhofs abspielt.