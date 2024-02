Andreas Markowsky blickt zurück: Er hat in Freiburg für die Windkraft Pionierarbeit geleistet

1 Ein Pionier: Mit seinem Glauben an die Windkraft stand Andreas Markowsky lange Zeit alleine da. Foto: Ökostromgruppe Freiburg/Thomas Kunz

Für den Ausbau der Öko-Energie hat Andreas Markowsky einst seine Bank-Karriere an den Nagel gehängt. Jetzt, mit 71 Jahren, zieht sich der Unternehmer aus den Geschäften zurück. Noch immer, klagt er, habe die Branche mit Widerständen zu kämpfen.









Link kopiert



Als Regionalleiter einer Bausparkasse hatte er 600 Leute und 20 Filialen in seiner Verantwortung. Aber irgendwann entwickelten sich seine beruflichen Träume in eine andere Richtung: Andreas Markowsky ist in der Region Freiburg vor allem als „Windkraft-Papst“ bekannt geworden. Nun zieht er sich mit 71 Jahren nach vier Jahrzehnten an der Spitze der Ökostromgruppe Freiburg aus der Arbeitswelt zurück. Sein Unternehmen werden künftig seine Söhne Lukas und Thomas Schuwald führen.