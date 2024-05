1 Vor Gericht musste sich ein 22-jähriger Lehrling wegen Körperverletzung verantworten Foto: Manfred Köncke

Einen Heimbewohner beleidigt und mit der Faust auf die Rippen geschlagen: Wegen Körperverletzung hat das Amtsgericht Nagold einen 22-jährigen Auszubildenden zu einer Geldstrafe verurteilt.









Der Vorfall ereignete sich am 20. September 2023 gegen 22.40 Uhr in einem Auszubildenden-Wohnheim in Nagold. Der Angeklagte hatte Hunger, öffnete auf seinem Stock den Kühlschrank, fand nichts Essbares, ging eine Etage höher, öffnete dort den Kühlschrank und wurde von einem Lehrling aufgefordert, das zu unterlassen.