Amtsgericht Hechingen: Nach Fasnets-Prügelei stehen drei Angeschuldigte vor Richterin

1 Rund um das zu sehende Jugendhaus in Jungingen und den Schotterparkplätzen daneben, flogen im Februar 2022 die Fäuste. Foto: Elena Baur

Vor zwei Jahren an der Fasnet kam es zu einer Schlägerei beim Jugendhaus in Jungingen. Nun wurden am Amtsgericht Hechingen drei Angeklagte angehört. Zeugen wurden befragt, das Gericht will das Geschehen rekonstruieren. Das gestaltet sich schwierig.









Mehrere Schwellungen, Prellungen und auch ein doppelter Kieferbruch – das sind Folgen einer Schlägerei in Jungingen, wie die Staatsanwältin am Dienstag aus der Anklageschrift zitierte. Angeklagt wurden vor dem Amtsgericht Hechingen drei mutmaßliche Täter aus Hechingen und Bisingen. Sie stehen wegen verschiedener Gewalttaten bei einer Fasnetsfeier beim Jugendhaus (Juz) in Jungingen am 25. Februar 2022 vor Gericht.