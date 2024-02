Amtsgericht Hechingen: Brennende Mülltonne in Ebinger City-Haus: War es der Hausmeister?

Brennende Mülltonne in Ebinger City-Haus: War es der Hausmeister?

1 Ein „brandheißer Fall“ wird in Hechingen verhandelt. Foto: Lothar Klingler

Das Amtsgericht Hechingen verhandelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen einen 63-Jährigen und seine 54-jährige Partnerin. Sie sollen eine blaue Tonne und mehrere Müllsäcke in einem Treppenhaus in Albstadt angezündet haben.









Link kopiert



Vor dem Amtsgericht Hechingen müssen sich ein 63-Jähriger und seine 54-jährige Partnerin verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am 23. Februar 2020 eine Papiertonne sowie mehrere Müllsäcke im Treppenhaus in der Ebinger Bahnhofstraße 15 in Brand gesteckt zu haben. Ihr Ziel laut Anklageschrift: Das Feuer sowie die Rauchgase sollten auf die Wohnungen im dritten Stock übergreifen.