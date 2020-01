American Football Super Bowl wird im Albstädter Kino gezeigt

Kinosaal wird Hard Rock Stadium

Viele Fans lassen sich für diesen speziellen Abend etwas Besonderes einfallen. Obligatorisch sind die schwarzen Streifen unter den Augen und die Basecaps des jeweiligen Vereins.

"Authentizität ist uns wie auch den Fans sehr wichtig", erklärt Kinobetreiber Ralf Merkel. Das bedeute, dass nicht nur der Kommentar, sondern auch die legendären Werbespots und natürlich die Halbzeitshow - in diesem Jahr mit Jennifer Lopez und Shakira - dazugehörten. Doch nicht nur die Football-Fans in Albstadt dürfen sich freuen. Auch in Oberndorf am Neckar gibt es das Spiel in voller Länge live.

Damit die Fans gut durch die Nacht kommen, sind in den Kinos Kaffee und Fingerfood inklusive. Die Karten für das Event kosten 15 Euro. Gegen 4.30 Uhr sollte ein Sieger feststehen.