Für Aufsehen hat am Sonntagabend zwischen 18 und 20 Uhr ein Polizeihubschrauber gesorgt, der bei der Burg Hohenzollern und über dem Hechinger Stadtteil Stetten gekreist ist. Der Grund war laut Christian Wörner, Pressesprecher im Polizeipräsidium Reutlingen, eine Vermisstensuche. Bei der vermissten Person handelte es sich um einen Senior.

Dieser sei aber relativ zügig wohlbehalten aufgefunden werden. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen. „Der Hubschrauber war nicht lange unterwegs“, bestätigt Wörner unserer Redaktion auf Nachfrage. Der Schwerpunkt der Suche lag auf dem Hechinger Stadtteil Stetten, wegen der räumlichen Nähe der Burg Hohenzollern habe auch diese zum Suchradius gezählt. „Der Hubschrauber sucht großflächig“, so Wörner weiter.

Lesen Sie auch

Feuerwerk gezündet

Doch nicht genug an Aufregung am Sonntagabend in Hechingen. Unter anderem in Facebook-Gruppen wie der „Stadtgeflüster Hechingen“-Gruppe wurden Schüsse gemeldet. Doch diese Meldung stellte sich als harmlos heraus. Laut Wörner wurde lediglich ein Feuerwerk gezündet.