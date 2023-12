Bei Bauarbeiten in der Nacht auf Mittwoch stürzte am Bahnhof Orschweier ein mobiler Arbeitskran auf die Gleise der Rheintalbahn – die daraufhin von 23.40 bis 2 Uhr komplett gesperrt war.

Nach ersten Erkenntnissen sollten durch den Kran Schallschutzwände aufgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Beim Rangieren des Krans am Bahnsteig soll der Kranfahrer zusammen mit dem Fahrzeug in das Gleis gestürzt sein. Laut Polizei wurde der Arbeiter durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung des Arbeitskrans waren die Feuerwehren aus Mahlberg und Kippenheim zuständig. Gegen 23.30 Uhr sei man alarmiert und zum Bahnhof Orschwier gerufen worden, erklärt die Feuerwehr Mahlberg in einer Pressemitteilung. Nachdem die Feuerwehr den Kranfahrer dem Rettungsdienst übergeben hatte, wurde der vollausgefahrene Teleskoplader von den Gleisen gebracht. Durch Bagger, der vor Ort tätigen Firma, wurden die Gleise wieder frei gemacht, so die Feuerwehr. Aus dem umgestürzten Kran seien Betriebsstoffe in die Erde ausgetreten. Der Kran soll nun zeitnah durch eine Spezialfirma geborgen werden. Bis dahin lagert die Baumaschine im angrenzenden Gleisbereich, heißt es in der Mitteilung.

Die Feuerwehr Mahlberg rückte mit Unterstützung aus Kippenheim an. Foto: Freiwillige Feuerwehr Mahlberg

Die Bundespolizei führt weitere Ermittlungen über den genauen Unfallhergang. Durch die Sperrung der Bahnstrecke habe es Verspätungen im Zugverkehr gegeben. Über die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts bekannt.