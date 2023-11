Tempo 250 im Rheintal: Das plant die Bahn zwischen Hohberg und Kenzingen

1 Aus- und Neubaustrecke der Rheintalbahn im Abschnitt Hohberg-Kenzingen Foto: Mapcreator.io/OSM.org/Geitlinger

Mit dem Aus- und Neubau der Rheintalbahn kommt ein Riesen-Projekt auf die Region zu: Die Bahn wird an zwei Terminen über die Maßnahmen im Abschnitt Hohberg-Kenzingen informieren – unsere Redaktion hat sich die Details vorab angesehen.









Höheres Tempo, kürzere Reise, besserer Nahverkehr – das sind einige der Vorteile, die die Bahn sich vom Großprojekt verspricht. Zunächst steht der Region jedoch eine Reihe von Großbaustellen ins Haus. Bis zu zehn Jahre könnten sich die Arbeiten im Abschnitt Hohberg-Kenzingen hinziehen. Die Maßnahmen lassen sich dabei in zwei Bereiche unterteilen: Im Anschluss an den Tunnel in Offenburg soll entlang der A 5 eine Neubaustrecke für den Güterverkehr entstehen. Zudem soll die bestehende Rheintalbahn ausgebaut und modernisiert werden.