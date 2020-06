Altensteig (Württ.) Großer Andrang im Freibad bleibt aus

Altensteig - Seit dem 15. Juni ist das Freibad in Altensteig unter veränderten Bedingungen geöffnet. In der ersten Woche war die Zahl der Gäste überschaubar. Das regnerische Wetter hat sicherlich eine Rolle gespielt. Seit Tagen steigt die Quecksilbersäule kräftig an. Macht sich das bei der Besucherzahl bemerkbar?