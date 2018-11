Altensteig Gigantische Party mit den Dorfrockern

Dem Konzert ging nämlich ein Wettbewerb des Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Hochdorfer Kronenbrauerei und der bayrischen Band voraus. Die Jugendwehr Überberg hatte sich mit ihrem genialen Drei-Minuten-Video zu dem Dorfrocker-Lied "Feuerwehren" den Sieg redlich verdient.

Lange vor Konzertbeginn harrte die Feuerwehrjugend bereits ganz dicht vor der Bühne, direkt hinter der Sicherheitsabsperrung, auf den besten Plätzen aus. Sie wollten den Auftritt der Band "Dorfrocker" aus allernächster Nähe miterleben und ihren Gewinn hautnah genießen und feiern. Mit "Wir woll’n die Dorfrocker seh’n" lockten sie die Gruppe auf die Bühne, die sich nebelverhüllt und in rotes Licht getaucht präsentierte.

Die Brüder Markus, Philipp und Tobias Thomann aus dem 900-Seelen-Dorf Kirchaich beim bayrischen Bamberg und ihre Band, mit Freddy am Keyboard, Fips an den Drums und Jens am Bass, starteten von Anfang an voll durch. Mit ihrem Crossover aus rockigem Party-Sound und Ohrwürmern, die selbst Nichtkenner von Anfang an mitsingen, begeisterten sie ihr auf Feiern ausgelegtes Publikum – egal ob Klein oder Groß, Jung oder bereits im fortgeschrittenen Alter.