Altensteig Kreativste Feuerwehr kommt aus Überberg

Die Plätze zwei bis fünf bei unserer Feuerwehr-Aktion gehen an die Feuerwehren aus Ostdorf, Ebershardt, Pfalzgrafenweiler und Altensteig. Sie erhalten jeweils eine Einladung in die Hochdorfer Kronenbrauerei inklusive Führung und zünftigem Vesper für bis zu 40 Personen.

Und der erste Preis geht nach Überberg: Die Dorfrocker Markus, Philipp und Tobias Thomann spielen am Freitag, 23. November, in ihrer Gemeinde. Dieses Konzert ist öffentlich und findet in der Markgrafenhalle in Altensteig statt. Der Vorverkauf beginnt in wenigen Tagen.

"Ganz Altensteig ist schon aus dem Häuschen", erzählt Markus Calmbach, Feuerwehrkommandant in Überberg. Er hat bereits ein Team zusammengetrommelt und steckt mitten in den Vorbereitungen für das Konzert mit den Dorfrockern. Der Erlös soll der Jugendfeuerwehr zugute kommen. "Wir möchten gerne einen Ausflug und vielleicht neue Anschaffungen für unser Zeltlager damit realisieren", sagt Calmbach. Doch zunächst steht die Planung des großen Ereignisses Ende November an – damit der Abend in Altensteig ein voller Erfolg wird.