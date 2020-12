Altenheim in St. Georgen Erst Corona-Quarantäne, dann verschärfte Regeln

Im Schwarzwald-Baar-Kreis gelten ab Samstag strengere Regeln im Kampf gegen Corona - unter anderem sind hiervon Altenheime betroffen. In St. Georgen gibt es eine Sondersituation: Dort muss ein Seniorenheim direkt nach Aufhebung einer Corona-Quarantäne die neuen Regelungen umsetzen. Lesen Sie in unserem (SB+)Artikel, was das für die bereits gebeutelten Senioren und Besucher bedeutet.