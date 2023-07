Egon Halter wurde am 22. Dezember 1939 in Heilbronn-Biberach geboren. Nachdem er das dortige Gymnasium besuchte, schlug er eine Verwaltungslaufbahn ein. Von 1966 bis 1975 war er Bürgermeister von Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis), bevor er am 25. Mai 1975 zum Bürgermeister Oberndorfs gewählt wurde. Acht Jahre lang hat er danach die Geschicke der Stadt geleitet. Die Spuren seiner Arbeit prägen Oberndorf heute noch.

Gemeindereform als große Herausforderung

Halter musste sich gleich zu Beginn einer großen Herausforderung stellen: Kurz zuvor wurde die Stadt im Zuge der Gemeindereform neu gebildet. Er nahm sich der schwierigen Aufgabe an, die Stadtteile zu einer Einheit zusammenzuführen. Es gelang ihm, die an ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen – so die einhellige Meinung der Ortsvorsteher am Ende seiner Amtszeit. Diese fanden in Halter einen aufgeschlossenen Partner, dem das Wohl aller Stadtteile am Herzen lag, hieß es. Das Zusammenwachsen der Stadtteile war aus Sicht der damaligen Ortsvorsteher Halters größter Verdienst.

Neue Schulen gebaut

Doch Halter legte als Bürgermeister auch hohen Wert auf die Bildung und festigte Oberndorf als Schulstandort unter anderem durch den Neubau von drei Schulen. Zu seinen weiteren Verdiensten zählen die Sicherung des Krankenhaus-Standorts durch personelle, bauliche und organisatorische Verbesserungen, die Errichtung des Altenzentrums in der Oberstadt oder die Verbesserung der Infrastruktur, wie dem Anschluss der Stadt an das Erdgasnetz oder der Weiterentwicklung der Wasserversorgung.

Städtepartnerschaft besiegelt

Während seiner Amtszeit begann zudem der Bau der Neckarhalle, das einst die größte Veranstaltungshalle im Kreis war. Die Städtepartnerschaften mit Thierville-sur-Meuse (Frankreich) und Oberndorf bei Salzburg (Österreich), dessen 40-jähriges Bestehen im vergangenen Jahr gefeiert wurde, wurden ebenfalls vom Altbürgermeister besiegelt. Halter zeichnete sich zudem durch sein soziales Engagement aus. So war er Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Oberndorf und fungierte nach seiner Amtszeit bis 2005 als Caritas-Direktor in Bonn.

Die Verbindung zu seiner alten Wirkungsstätte riss nie ab, weshalb es ihn nach dem Tod seiner ersten Ehefrau wieder zurück nach Oberndorf zog. Hier fand er erneut Liebe und heiratete seine zweite Ehefrau Christa.

Nach schwerer Krankheit starb Egon Halter am vergangenen Donnerstag im Alter von 83 Jahren. Die Beerdigung findet am 20. Juli auf dem Bergfriedhof Lindenhof statt.