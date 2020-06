Alpirsbach Alpirsbacher Klosterbräu: Hopfenfest fällt Corona-Krise zum Opfer

Die Alpirsbacher Klosterbräu hat mit dieser Entscheidung lange gewartet, immer in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch möglich sein könnte. Jetzt ist das Aus definitiv, da die Corona-Verordnung keine Großveranstaltungen bis Ende August erlaubt.

Für die Brauerei ist diese Absage bedauerlich, denn, so Geschäftsführer Carl Glauner, das Hopfenfest diente vor allem als ein Dank an die Spezialisten, Fan-Club der Brauerei mit über 10.000 Mitgliedern, und der Kundenbindung. Durch die Kosten für die zahlreichen Bands und Kapellen und Bewirtung der Vereine wurde und werde das Hopfenfest auch in Zukunft nicht zum Geldverdienen von der Brauerei veranstaltet, erklärt Glauner, sondern sei viel mehr ein fester Bestandteil und zugleich die größte Veranstaltung in Alpirsbach.