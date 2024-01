Alltag im Gefängnis: Arbeitspflicht in der JVA Rottenburg

Arbeitspflicht in der JVA Rottenburg

6 Die Betriebe in den Gefängnissen sind vernetzt: Ein Lieferwagen der JVA Stuttgart steht vor der JVA Rottenburg. Foto: Rahmann

In Baden-Württemberg herrscht Arbeitspflicht für Gefangene, ein großer Teil der Gefängnisse besteht aus Werkstätten und Montageräumen. Unsere Redaktion bekam einen Einblick in die Werkhallen, in denen Gefangene teilweise für 1,15 Euro pro Stunde arbeiten.









In einer großen Halle sitzen oder stehen mehr als 20 Gefangene an Werktischen. Das Radio dudelt im Hintergrund. Ein Gefangener wickelt mit Hilfe einer Maschine ein langes Stromkabel akkurat auf eine Kabeltrommel. Ein anderer setzt Bauteile am Werktisch zusammen.