Aldingen Baby nach Unfall auf B 14 in sehr kritischem Zustand

Ferner ist nun die Identität der Fahrerin, die bei dem Unfall ums Leben kam, klar: Es handelt sich um eine 19-jährige Frau.

Nachdem ein Sachverständiger noch am Abend seine Arbeit aufgenommen hatte, sind am Mittwoch zudem erste Erkenntnisse zum Unfallhergang bekannt: Die 19-Jährige fuhr mit einem Opel auf der B 14 von Rottweil Richtung Spaichingen. Dabei kam das Auto in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab. Nach einem Crash mit der Leitplanke schleuderte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Audi.

Die Insassen des Audi - ein junges Ehepaar mit Baby - mussten von der Feuerwehr befreit werden. Das Baby wurde von drei Ersthelferinnen aus dem Auto gerettet. Der 28-jährige Fahrer und seine 25-jährige Frau wurden schwer verletzt. Für das Baby besteht akute Lebensgefahr.