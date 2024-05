1 Der Schauplatz des aktuellen Missbrauchsprozesses: das Landgerichtsgebäude in Hechingen Foto: Beate Marschal

Vor dem Amtsgericht Hechingen muss sich seit Mittwoch ein junger Altenpfleger verantworten – ihm wird vorgeworfen, in einem Albstädter Seniorenheim zwei Bewohnerinnen, die eine 91, die andere 73 Jahre alt, sexuell missbraucht haben.









Zu Beginn der Verhandlung wird der Angeklagte von zwei Vollzugsbeamten in Fußfesseln vorgeführt. Die Anklageschrift wird verlesen, der junge Mann – er ist Jahrgang 1997 – nimmt die Anschuldigungen ohne erkennbare Regung zur Kenntnis. Laut Anklage soll er die 91-jährige Heimbewohnerin auf den Bauch gelegt und den Finger, vielleicht auch „etwas anderes“, in eingeführt haben – als sie bemerkte , was da geschah, habe sie „Nein, nein!“ gerufen. Die 73-Jährige, die angeblich dement ist, habe er zunächst gewaschen – und dann das Licht ausgemacht, um hinter einer spanischen Wand den Geschlechtsverkehr zu vollziehen.