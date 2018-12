Albstadt Zusammengerechnet 255 Jahre Engagement

"Langjährige Mitarbeiter stehen für die Nähe zum Kunden"

Dass sich der Vorstand der Volksbank Albstadt eG auch in diesem Jahr bei insgesamt elf Jubilarinnen und Jubilaren für jahrzehntelanges Engagement bedanken durfte, ist inzwischen schon eine liebgewonnene Tradition. "Gerade die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen besonders für die Nähe der Volksbank Albstadt eG zu Mitgliedern und Kunden", so Vorstandssprecher Robert Kling in seiner Dankesrede an die Jubilarinnen und Jubilare.

Auf 50 Jahre Verbundenheit und Engagement durfte Wolfgang Heinzelmann zurückblicken; für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Hartwig Renz und Wolfgang Maute geehrt. Den Dank für 25 Jahre Treue zur Volksbank Albstadt eG entgegennehmen durften: Elke Rollinger, Beate Brodowski und Angelika Müller.