J onas Acker, Azubi bei Groz-Beckert, ist landesbester Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Der 21-Jährige schloss seine Ausbildung mit 99 von 100 möglichen Punkten ab. Nach Alexander Braun ist er damit bereits der zweite Fachinformatiker-Azubi von Groz-Beckert, der auf Landesebene erfolgreich ist – Braun wurde 2017 zudem Bundesbester. Jonas Acker ist nun Stipendiat von Groz-Beckert und absolviert in seinem Kombistudium den Studiengang "Technische Informatik" an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Groz-Beckert hat mittlerweile fünf bundes- und acht landesbeste Auszubildende hervorgebracht – mehr als jedes andere Unternehmen im Kammerbezirk Reutlingen. Neben der Auszeichnung für Acker gingen neun Preise und sechs Belobigungen der IHK an Groz-Beckert-Auszubildende.