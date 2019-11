Albstadt Zieglerstraße für zwei Wochen voll gesperrt

Der zweite Bauabschnitt mit Kanal- und Straßenbauarbeiten in den Einmündungsbereichen Bitzer Gasse/Zieglerstraße und Schlachthofstraße/Zieglerstraße beginnt am heutigen Donnerstag. Hierzu muss die Zufahrt von der Bitzer Gasse und von der Schlachthofstraße in die Zieglerstraße ab sofort für voraussichtlich zwei Wochen vollständig gesperrt werden.