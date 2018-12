Albstadt "Wir dürfen das nie wieder zulassen"

Albstadt-Lautlingen. Es hatten nur wenige Stunden zur terminlichen Punktlandung gefehlt: Am 10. Dezember 1948 war in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verabschiedet worden; 79 Jahre und 364 Tage später, am 9. Dezember 2018, ging die Gedenkfeier im Lautlinger Schloss über die Bühne. Die allerdings noch einem anderen Geburtstagskind die Reverenz erwies: Amnesty Albstadt ist 40 Jahre alt geworden.

Eröffnet wurde die Feierstunde durch eine Ansprache von Gerhard Fehrenbacher. Der langjährige Amnesty-Aktivist erinnerte an die 50 Millionen Toten, die der Zweite Weltkrieg gekostet hatte, und an die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis – dies sei der Hintergrund, vor dem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte seinerzeit verfasst und verabschiedet wurde. "Wir dürfen solche Gräuel nie wieder zulassen." Diese Konsequenz finde ihren Ausdruck in dem Satz: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren" – egal welches Aussehens, welcher Hautfarbe, ob mit oder ohne Religion ist, fügte Fehrenbacher an.

Im Folgenden kam er auf die Albstädter Anfänge vor 40 Jahren zu sprechen, als sich in Albstadt eine aus vielen überwiegend jungen Leuten bestehende Ortsgruppe jener Organisation entwickelte, die wie kaum eine andere die Grundsätze der Pariser Menschenrechtserklärung weltweit vertritt. Erste Sprecherin der Albstädter Gruppe wurde Gertrud Seeberger, ihr folgte später Hedi Abel, die dieses Amt bis heute innehat – die personelle Kontinuität ist nur ein Indiz unter anderen für die Hartnäckigkeit und das Stehvermögen von Amnesty Albstadt.