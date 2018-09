Albstadt Weltmeister zu Gast am Schloßberg

Am vergangenen Sonntag noch Teilnehmer bei der Downhill-Weltmeisterschaft in Lenzerheide, ab Mitte der Woche schon wieder beim Red Bull Hardliner im walisischen Dinas Mawddwy – Downhill-Mountainbike-Profi Greg Minnaar ist ein viel beschäftigter Mann. Und das aus guten Grund: Der gebürtige Südafrikaner gilt weithin als einer der besten Downhill-Mountainbiker aller Zeiten. Dreimal gewann er den Downhill-Weltcup und wurde ebenso oft Weltmeister – seine Vita ist beeindruckend.

Doch trotz vollem Terminkalender hat er sich für einen Zwischenstopp im Tailfinger Bike-Park Zeit genommen. Am Dienstag jagte er zusammen mit einigen seiner Downhill-Kollegen auf seinem Mountainbike den Schloßberg hinunter, um dabei die neue Ausrüstung seines Sponsors O’Neal aus Vaihingen an der Enz zu testen. Ein Wettkampf mit großem Besucherandrang sei diese Veranstaltung nicht, gibt Bike-Park-Chef Holger Blum Auskunft. Trotzdem freue er sich, Minnaar nun schon zum zweiten Mal in Albstadt begrüßen zu können.

Für den ist der Tag mit An- und Abreise ziemlich stressig. Trotzdem sei er froh, dass er jetzt doch noch nach Albstadt kommen konnte – "nachdem uns im Frühling meine Handgelenksverletzung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat." Minnaar war im vergangenen Mai bei einer Testfahrt gestürzt und hatte das Mountainbike danach eine ganze Weile stehen lassen müssen.